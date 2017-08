Da Washington ecco il nuovo software per creare fake-video

E' un risultato a dir poco innovativo quello ottenuto dagli studiosi dell'Università di Washington relativo alla creazione di fake-video. Partendo semplicemente da alcuni file audio estrapolati da vecchi discorsi di Barack Obama, alla Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering sono stati in grado di realizzare una clip in cui l'ex Presidente degli Stati Uniti afferma gli stessi concetti, ma con il suo aspetto attuale mentre è comodamente seduto nello studio della Casa Bianca e con una mimica facciale semplicemente perfetta. Il video è stato caricato su YouTube dalla stessa Università americana, scatenando la fantasia di tutti gli amanti della tecnologia pronti a utilizzare il nuovo software per ricreare discorsi in cui non si distingue più ciò che è reale da quello che è invece un fake.