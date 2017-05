Aspiranti imprenditori e "developer", porte aperte alla "Napoli Academy"

Porte aperte per gli aspiranti imprenditori e sviluppatori all' Università di Napoli Federico II . La Developer Academy Apple della città partenopea dà il via alla procedura di iscrizione ai suoi corsi. Tutti gli interessati possono candidarsi a frequentare il secondo anno di attività e hanno tempo fino al 31 maggio.

Quest'anno raddoppia il numero di studenti che potranno avere accesso alle lezioni dal mese di ottobre: saranno circa 400 gli studenti selezionati, contro i 200 del primo anno di attività. Tutti loro parteciperanno ai lavori per la formazione sullo sviluppo di applicazioni iOS per l'ecosistema di app più innovativo e vivace al mondo. I test di ingresso dell'Academy, nata grazie alla collaborazione tra la storica università partencopea e il colosso tecnologico americano della Apple, si potranno affrontare in diverse città europee e, per l'Italia, ci sarà la possibilità di farli anche a Milano.



Il programma è focalizzato sullo sviluppo di software, sulla creazione di start up e sul design di app iOS, con un’attenzione particolare sulla creatività e sul processo collaborativo. L'Academy vuole attrarre studenti con curricula e interessi eterogenei: il percorso formativo è stato progettato infatti per supportare non solo individui che hanno già maturato esperienze nella scrittura di codice o di informatica, ma anche giovani interessati a settori come design e business.



Al primo anno si sono iscritti giovani provenienti da Germania, Olanda, Messico, Turchia, e naturalmente anche alle selezioni del 2017-18 potranno partecipare studenti di tutta Italia e di tutto il mondo. Il bando per l'iscrizione si può consultare online a questo indirizzo.