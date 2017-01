Napoli, la iOS Developer Academy raddoppia gli iscritti

I nuovi studenti (che si uniscono a quelli della Moldavia, Messico, Turchia e Germania) fanno parte dei mille sviluppatori e imprenditori che parteciperanno al programma presso la prima iOS Developer Academy in Europa nel corso dei prossimi tre anni. E altri quattrocento giovani entreranno più avanti nel corso dell'anno.



Nel loro secondo trimestre, gli studenti lavoreranno come gruppo per sviluppare app più complesse, capire meglio le start-up, e si concentreranno su aree specifiche, come l’app design. Gli insegnanti del corso portano competenze sviluppate in campi ed esperienze eterogenei tra cui progettazione, business e marketing, oltre alla scrittura di codice.



L’investimento di diversi milioni di euro fatto da Apple garantisce che il corso sia gratuito per tutti gli studenti, e offre un programma progettato da esperti tecnici e ingegneri dell'azienda. Apple fornisce inoltre l'hardware e il software per l'Academy, un iPhone e un Mac per ogni studente. Oltre all'accademia, Apple ha investito nell'iOS Foundation Program, un nuovo programma che offre corsi di 3 o 4 settimane in altre sei università.