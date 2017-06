Arriva in Italia Apple Pay , il sistema di pagamenti lanciato da Cupertino nel 2014, che trasforma l'iPhone in un portafoglio digitale . "Gli utenti italiani di Apple potranno utilizzare un modo semplice, sicuro e riservato per pagare nei negozi, nelle App e sul web, impiegando i dispositivi che già amano e portano con sé ogni giorno", spiega Jennifer Bailey, Vice President, Internet Services di Apple Pay.

Il sistema è già presente in 15 Paesi del mondo ed è usato "da decine di milioni di utenti, con un volume di transazioni cresciuto del 450% negli ultimi di 12 mesi".



La sicurezza dei pagamenti - Riguardo la sicurezza dei dati, la manager di Cupertino sottolinea che "il numero della carta di credito non viene conservato sull'iPhone, né sui server Apple né condiviso con il commerciante e ogni transazione viene autorizzata con un codice di sicurezza dinamico e univoco che cambia di volta in volta".



Il sistema di pagamenti digitali sfrutta la tecnologia Nfc e funziona in questo modo: basta appoggiare il dispositivo Apple ad un Pos di quelli già presenti nei negozi predisposti per carte di credito e bancomat "contactless".



La manager della società californiana, a proposito della sicurezza dei pagamenti, puntualizza che questi vengono "perfezionati con il Touch ID", cioé il riconoscimento delle impronte digitali o con il proprio codice di sicurezza, misure strettamente personali che rendono il sistema inutilizzabile da chiunque altro in caso di perdita del dispositivo.