iPhone 8: nuovi rumors su display senza bordi e doppia fotocamera posteriore

Sono sempre più insistenti le indiscrezioni sul prossimo iPhone che dovrebbe uscire proprio in occasione del decimo anniversario del melafonino prodotto da Apple . L'ultimo pettegolezzo arriva dal noto sito inglese (e di solito attendibile) KK Sneak Leaks: il nuovo cellulare denominato " iPhone X " in un tweet, avrebbe dimensioni pressoché identiche a quelle dell'iPhone 7, pari a 138,3 x 67,1 millimetri, ma il display dovrebbe coprire l’intera parte anteriore , con un bordo impercettibile di appena 4 millimetri sui quattro lati. Grazie a un vetro curvo da 2.5 mm, sembrerà che la cornice vera e propria sia solo di 2 mm.

Per quanto riguarda la parte frontale, il rumor parla di un piccolo foro del microfono e diversi sensori per luce ambientale di prossimità e 3D. Tutte queste componenti sembrano essere incorporate all’interno del display stesso, compreso il Touch ID sulla parte inferiore. Sulla parte posteriore invece viene proposta una doppia fotocamera verticale con il flash LED posto tra le due telecamere, che risulterebbero leggermente più distanziate, per favorire la realtà aumentata e le caratteristiche 3D, permettendo una maggiore differenza di prospettiva.