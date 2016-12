L'evento si è aperto con un video in cui Tim Cook canta Sweet Home Alabama in auto, mentre viene accompagnato da James Corden con un 'Carpool karaoke', trasmissione che ha visto fra le protagoniste anche la First Lady, Michelle Obama. La gaffe su Twitter anticipa l'iPhone 7 - C'è stato anche un piccolo giallo alla partenza ufficiale dell'evento a San Francisco, che ha di fatto confermato tutti i rumors sul nuovo melafonino. Sul profilo Twitter di Apple è stato postato un video di 15 secondi con le caratteristiche del dispositivo mentre il Ceo, Tim Cook, stava ancora parlando di altri prodotti. L'auto spoiler è stato subito cancellato. Annunciava l'addio al jack audio, due fotocamere, la resistenza all'acqua e una batteria che dura di più. Tutte caratteristiche poi confermate da Cook sul palco del Bill Graham Civic Auditorum. Il nuovo iPhone: doppia fotocamera, resistente ad acqua e torna il colore nero - Con il nuovo melafonino Apple punta a "fotografie perfette", con una doppia fotocamera posteriore sul Plus e un comparto fotografico migliorato, "vicino agli standard di un dispositivo professionale". Annunci che fanno calare in Borsa il titolo di GoPro. Il nuovo melafonino è resistente all'acqua e alla polvere, e ha una batteria che dura di più. Oltre ai colori tradizionali (oro, silver e oro rosa) sarà disponibile in due tipi di nero diverso, uno opaco e l'altro più lucido. Cook: "Il migliore mai creato" - "L'iPhone 7 è lo smartphone più avanzato mai realizzato", ha detto Cook, ricordando che fino ad oggi sono stati venduti più di un miliardo di melafonini. Il Ceo di Cupertino definisce l'iPhone 7 il "gold standard" per gli smartphone, quello a cui tutti aspirano, un "fenomeno culturale". Come già anticipato dalle indiscrezioni, sul nuovo iPhone sparisce il jack audio: saranno incluse cuffiette con il nuovo connettore e un adattatore gratuito per chi voglia continuare a usare quelle con il tradizionale attaco. Apple punta sul wireless: ecco gli Airpods - Ma Apple punta soprattutto sul wireless con il nuovo processore W1 inserito nel nuovo melafonino, e introduce gli "AirPods", le cuffiette wireless con sensori di movimento e di suono. "Crediamo in un futuro wireless" e le cuffiette sono un passo in questa direzione, spiega l'azienda. "E il coraggio di andare avanti e fare qualcosa di nuovo e migliore per tutti", sottolinea il vice presidente Phil Schiller nel confermare l'addio ad uno standard che ormai ha quasi un secolo di vita.

Presentato il nuovo Apple Watch - Un'altra grande novità è il lancio del nuovo Apple Watch, il Series 2, che è dotato di Gps ed è resistente all'acqua fino a 50 metri. "Siamo il secondo marchio di orologi al mondo" dopo Rolex, ha detto Cook, e Apple Watch è lo "smartwatch numero uno" al mondo, dal punto di vista delle vendite. Presentato anche WatchOs3, il sistema operativo per AppleWatch che era stato lanciato in versione beta a giugno. La grande novità è Pokemon Go, che arriva anche su AppleWatch dopo aver avuto un successo planetario su iPhone.



Su App Store arriva Super Mario - Mario Bros. arriva per la prima volta su iOS con un nuovo gioco, Super Mario Run, pensato solo per iPhone. Il gioco originale era stato pubblicato 30 anni fa da Nintendo ma non esisteva ancora una versione per Apple: arriverà in tempo per le vacanze di Natale 2016. Il gioco è stato presentato dal suo creatore, Shigeru Miyamoto. Dopo l'annuncio, Nintendo ha fatto segnare un +14% in Borsa.



In Italia dal 16 settembre - L'iPhone 7 costerà a partire da 649 dollari, come l'iPhone 6S, mentre l'iPhone 7 Plus a partire da 769 dollari. AirPods saranno disponibili dalla fine di ottobre per 159 dollari. L'iPhone 7 potrà essere pre-ordinato a partire dal 9 settembre, con consegne a partire dal 16 settembre, anche in Italia.