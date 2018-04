Apple punta sulla scuola: arriva il nuovo iPad low cost

Tutti in classe con Apple. Tra i banchi della Lane Tech High School di Chicago, una delle più antiche e grandi scuole pubbliche della metropoli statunitense, l'azienda di Cupertino ha lanciato una novità nel campo "education": si tratta dell'iPad in una versione low cost, al prezzo di 359 euro . Il tablet, pensato per insegnanti e studenti, avrà il supporto della "Apple pencil" , del programma didattico "Creatività per tutti" e dell'app "Schoolwork" che aiuterà i professori a creare compiti e ad analizzare i progressi degli studenti.

La scuola del futuro è virtuale Forse è finito il periodo delle cartelle pesanti: questo tablet, secondo quando annunciato, sarà un libro, un quaderno, un'enciclopedia e un foglio bianco su cui colorare. E diventerà un quiz a cui rispondere grazie alla sua pencil. Dotato di una memoria da 200 Gb (per docenti con ID Apple), ha un cloud dove salvare tutto e un intero ecosistema di app. Il nuovo iPad (display retina da 9,7 pollici) ha il chip A10 Fusion che velocizza il dispositivo, ma anche fotocamere e sensori che supportano la realtà aumentata, offrendo il necessario per organizzare al meglio la lezione del futuro.

Potenziare la creativitàL'azienda di Cupertino, infatti, punta a favorire la creatività e l'apprendimento dei ragazzi. "L'iPad è la nostra visione del futuro del computing, il nuovo dispositivo parte dalle caratteristiche più amate e apprezzate del nostro iPad più popolare e le perfeziona per favorire la creatività e l'apprendimento", spiega Greg Joswiak, Vice Presidente Product Marketing.Con il programma didattico "Creatività per tutti" si possono integrare in maniera facile e divertente argomenti come disegno, musica, regia e fotografia nei piani scolastici di qualsiasi materia. L'app "Schoolwork" servirà agli insegnanti per avere una panoramica sulle prestazioni scolastiche complessive di ciascun ragazzo e verificare le attività svolte e i miglioramenti raggiunti.