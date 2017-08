8 agosto 2017 17:23 Aerei senza pilota entro il 2025: solo il 17% delle persone salirebbe a bordo Secondo un studio della banca svizzera UBS aumenterebbe la sicurezza a bordo e si avrebbe un risparmio dellʼ11% sul prezzo del biglietto

In volo senza pilota. Dopo le macchine e i bus, anche gli arerei con il pilota automatico su voli commerciali potrebbero diventare un’abitudine entro il 2025. A riferirlo è in un report la banca Svizzera Ubs che ha calcolato come l’uso di arei senza pilota porterebbe un risparmio di 35 miliardi annui per il settore, e un taglio dell’11% sul prezzo finale del biglietto, senza contare che i veivoli sarebbero più sicuri. Tuttavia, secondo alcune indagini di mercato, solo il 17% delle persone intervistate sarebbe però disposta a salire a bordo.

Dallo studio, condotto su 8mila persone in tutto il mondo, è emerso che la fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni è più ricettiva all'idea: all’interno di questa fascia di utenti sono emerse differenze a seconda della nazionalità degli utenti: italiani e statunitensi si sono detti più entusiasti mentre gli intervistati tedeschi e francesi hanno espresso alcune perplessità.



Sull'onda di questo studio, la banca svizzera UBS si è mossa con una serie di sperimentazioni che prevedono per prima cosa il collaudo della tecnologia a guida autonoma sui cargo, gli aerei che trasportano merci, e solo successivamente, l’introduzione graduale del pilota computerizzato sui voli commerciali, eliminando il copilota e lasciando a un essere umano la sorveglianza del sistema informatico, oltre alla possibilità di quest’ultimo di intervenire in caso di necessità.