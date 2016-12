27 marzo 2014 Nasa, tute spaziali saranno scelte sul web

15:35 - La Nasa ha deciso un restyling per le tute spaziali in dotazione ai suoi astronauti. Si tratta di un'evoluzione del modello Z-1, che sarà appunto sostituito dallo Z-2. L'ente spaziale Usa ha annunciato che le nuove mute saranno scelte direttamente dagli utenti del web, attraverso una votazione sul proprio sito ufficiale. Le opzioni disponibili sono tre, ispirate ad animali, tecnologia e abiti del futuro.

Gli ingegneri della Nasa hanno messo a punto differenti tipologie di "outfit" spaziale, in collaborazione con gli studenti di design della Philadelphia University. Le opzioni sono: "Biomimicry", ispirata agli animali degli abissi, con inserti traslucidi e cavi che illumineranno la tuta al buio. "Technology" riprende i tratti della dotazione delle prime esplorazioni, ora realizzata però con materiali di ultima generazione. Infine "Trends in Society", che anticipa quelli che potrebbero essere gli abiti del futuro. Le caratteristiche tecniche di tutte le mute comprendono una struttura rigida che copre il torso degli astronauti e un caso integrato.



La votazione ha preso il via il 24 marzo e continuerà fino al 15 aprile. In questo periodo tutti potranno esprimere la loro preferenza attraverso la pagina "Z -2 Spacesuit design Vote". La tuta più votata sarà poi realizzata entro il mese di novembre e verrà testata al Johnson Space Center, per simulare le condizioni di Marte. Saranno quindi, in un primo momento, dei prototipi, che potrebbero poi essere indossati in operazioni future. Magari proprio per lo sbarco sul pianeta Rosso.