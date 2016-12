15 settembre 2014 iPhone6, quattro giorni all'uscita sul mercato e sono già sold out Le prevendite on line hanno aumentato i tempi di consegna a quasi un mese Tweet google 0 Invia ad un amico

11:33 - Tutti pazzi per il melafonino... A meno di una settimana dalla presentazione e a quattro giorni all'uscita sul mercato americano, l'iPhone6 ha riscosso un successo pazzesco. I due modelli disponibili, quello da 4.7 e quello da 5.5 pollici, sono già tutti venduti. La quantità prevista da Apple per il 19 settembre non è sufficiente. Se prima, nello store online, i tempi di spedizione erano da 7 a 10 giorni, adesso si rischia di aspettare oltre un mese. Il colosso americano sta già correndo ai rimpari cercando di aumentare i numeri per i lanci nei vari Paesi: il problema è che, visto l'enorme successo online, le unità rischiano di durare al massimo una giornata.