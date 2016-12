24 settembre 2014 iPhone, il nuovo modello si piega: in rete scoppia il 'bendgate' Alcuni consumatori, dopo aver tenuto in tasca i dispositivi, hanno denunciato il fatto e subito online partono i test più disparati Tweet google 0 Invia ad un amico

15:06 - Nemmeno una settimana dall'uscita sul mercato e c'è già chi punta il dito sui nuovi modelli di iPhone. Alcuni utenti, infatti, raccontano di averlo piegato accidentalmente dopo averlo tenuto in tasca per diverse ore. Le lamentele riguardano per lo più il modello grande: il 6 Plus. Come sempre, andando a toccare le debolezze del dispositivo di casa Apple, sono impazzati per la rete i test per provare la resistenza.

La verità è che si parla di situazioni estreme e lontane da un normale uso "civile" del dispositivo che, però, confermano che non è impossibile piegare il melafonino essendo anche più sottile dei modelli precedenti. Un problema peraltro che non è nuovo nemmeno per le case concorrenti della Apple come Samsung e Sony, tutte alla ricerca del millimetro di spessore in meno.