"Aslap", la Gif animata più lunga del mondo creata per durare 1000 anni

Tecnicamente, le immagini Gif durano fino a pochi secondi, ma "AS Long As Possible" (Aslap) è un'idea dell'artista finlandese Juha van Ingen che va contro questa regola. Si tratta di un'installazione gif, la più lunga (e assurda) al mondo, creata in collaborazione con lo sviluppatore e artista del suono Janne Särkelä e composta di 48.140.288 numeri . Questi, che scorrono lentamente su uno sfondo nero, cambiano ogni 10 minuti e dovrebbero continuare il loro corso per circa 1000 anni , fino al 3017.

Un post condiviso da AS Long As Possible (@1000yeargif) in data: 1 Apr 2017 alle ore 09:03 PDT

L'animazione è stata avviata il 28 marzo alle 12:00 ad Helsinki , durante l'esibizione "Ars17" nel museo d'arte contemporanea Kiasma , e dopo la mostra continuerà il suo corso fino al 3017 nella Galleria Nazionale finlandese . Per ridurre il rischio di problemi tecnici, Aslap viene fatta funzionare su diversi sistemi fisici , in modo che sia possibile sostituirli uno alla volta quando, logicamente, si romperanno col tempo.

Frames of ASLAP being witnessed by visitors of #ARS17 @KiasmaMuseum (from Instagram) pic.twitter.com/NDbJ7PuM70

"Questo lavoro è speciale perché quello che viene in mente a tutti quando ne sentono parlare è 'Non può andare avanti per sempre'. Eppure la gif - spiega l'artista in un'intervista - è il formato di animazione digitale più semplice. Se sembra impossibile che una cosa semplice come questa possa continuare a funzionare, cosa sarà allora di tutte le altre informazioni che abbiamo? Le nostre foto, i nostri film, i nostri archivi e così via?".