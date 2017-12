I cinque momenti migliori del Grande Fratello Vip 2

Dalle numerose gag di Cristiano Malgioglio alla storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la seconda edizione del Grande Fratello Vip - che si è conclusa recentemente con la vittoria finale di Daniele Bossari - ha regalato ai telespettatori tanti momenti di puro divertimento, ma anche di accese discussioni e duri scontri.



Se nella casa la sorella di Belen ha scoperto un nuovo amore, Luca Onestini ha invece perso l'amata Soleil proprio mentre il ragazzo era impegnato nel reality, anche se dopo un momento di crisi ha ritrovato il sorriso con il tormentone "Batti le mani schiocca le dita umore alto tutta la vita". Per non parlare della furibonda lite tra Corinne Clery e Serena Grandi, proseguita anche dopo l'eliminazione delle due donne. Una serie di momenti insomma che hanno fatto emozionare il pubblico e che resteranno per sempre nella storia del Grande Fratello Vip 2.