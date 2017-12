Verissimo, Bossari: "Dedico questa vittoria a Franchino Tuzio"

Dopo il trionfo al Grande Fratello Vip, Daniele Bossari si confessa a cuore aperto nella speciale puntata di Verissimo dedicata al reality show ed eccezionalmente condotta dal duo Silvia Toffanin – Ilary Blasi. Un’esperienza unica che lo ha portato alla rinascita ma che in realtà è arrivata quasi casualmente, come ha ammesso il conduttore milanese: "All’inizio, quando mi hanno proposto di fare il 'Grande fratello Vip' ho subito detto di no perché pensavo di non riuscire a farlo". L’intercessione di due persone speciali ha fatto sì che Bossari cambiasse idea: "Poi ci sono state due persone che mi hanno convinto, Filippa ma, soprattutto, una persona che ora non c’è più, ed è proprio scomparsa mentre ero nella casa, altra cosa che mi ha devastato totalmente". "Questa persona", prosegue il neo vincitore del GfVip "è stato il mio agente Franchino Tuzio. Dal momento in cui mi hanno comunicato che era scomparso ho avuto una forza incredibile, come se fosse lui a darmela. Credo che mi abbia protetto. Dedico a Franchino tutta questa esperienza".