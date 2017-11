"Grande Fratello Vip", Cristiano Malgioglio scoppia in lacrime

Al "Grande Fratello Vip" Cristiano Malgioglio crolla e mostra il suo lato più intimo. Il paroliere è in crisi, dopo due mesi nella Casa in cui ha regalato sorrisi e colori, scoppia in lacrime. Ripensa ai suoi cari che non ci sono più. Alla madre, alla sorella e al papà, al quale non ha potuto dare l'ultimo saluto: "Non sono arrivato in tempo, ero disperato", confessa.