Simone Barbato, in qualità di Mejor della settimana, ha avuto la possibilità di recarsi con un naufrago a sua scelta sull'Isla Bonita, un'isola dotata di comfort finora impensabili per i naufraghi: cibo, amache, doccia e... un letto matrimoniale. La sua scelta è ricaduta sulla bella Elena Morali. "Avevo detto a Elena: costruisco una zattera, ti vengo a prendere e ti porto in un'altra isola sperduta", racconta Barbato. E così è stato.



Ma la naufraga, durante le nomination, allontana il flirt chiedendo del fidanzato Scintilla. L'opinionista Daniele Bossari, che conosce bene il compagno di Elena, sottolinea: “Ti pensa tanto”. Vedremo cosa accadrà.