Isola, Filippo Nardi si commuove ascoltando la lettera del figlio

Tempo di lacrime all’Isola dei Famosi per Filippo Nardi. Il concorrente ha trascorso una settimana difficile e per sfogarsi ha scritto diverse lettere indirizzate a Benedetta, madre di suo figlio Zaccaria, con cui è rimasto in ottimi rapporti anche dopo la rottura della loro relazione. La donna, in studio insieme ad Alessia Marcuzzi, si collega con Nardi e gli legge una lettera scritta dal figlio.



Filippo si commuove mentre ascolta le dolci parole di Zaccaria: "Ciao babbo, ti ho visto giù di morale. Non è bello vederti in quello stato. Andare sull'Isola era quello che ti serviva. Mi manchi e non poco, mi regali sempre un sorriso. Molti non hanno ancora capito il tuo modo di scherzare. Sei un idolo per tutti i miei amici. Levati quel cappellino, altrimenti ti cascano quei pochi capelli che ti sono rimasti. Spero di vederti il più tardi possibile. Basta sentirti pronunciare il mio nome per sentirti più vicino. Ti penso, ricordatelo. Se sei felice tu, sono felice anch’io”. La bella sorpresa riporta il sorriso sul volto del concorrente.