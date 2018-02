Isola dei Famosi, Francesca Cipriani e i misteri della scienza

Lezioni di scienze all’Isola dei Famosi. Francesca Cipriani ha delle teorie alquanto bizzarre: sostiene che l’isola che li sta ospitando da diversi giorni sia attaccata all'equatore, quindi secondo Francesca: "Se il mondo prende fuoco noi siamo i primi a bruciare".



Nino Formicola è visibilmente contrariato: "Sai che dici delle cose tu, ti escono delle frasi che uno a pensarle non ci riesce". Nino prova a spiegare la posizione dell’equatore all'ex gieffina ma lei lo interrompe: "Guarda Nino che ti stai sbagliando".



Inizia quindi un’accesa discussione di scienze, ma Cipriani e Formicola continuano ad avere pareri completamente contrastanti. Durante il confessionale, però, Francesca lascia intendere che forse stava scherzando: "Io in scienze avevo dieci”.