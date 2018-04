Isola dei Famosi, tutti (o quasi) contro Rosa e Elena

All'Isola dei Famosi Elena e Rosa sono ancora una volta al centro delle polemiche. Infatti, sembra che le due donne siano state più volte insultate da diversi concorrenti. Insieme ad Alessia Marcuzzi in studio le due naufraghe cercano di capire chi abbia detto cosa, ma solo Alessia Mancini si prende la responsabilità delle parole dette.



Jonathan dichiara di non aver mai usato "certe parole" per parlare di Elena e Rosa, mentre Bianca non vuole sbilanciarsi accusando i suoi compagni. Il mistero delle offese continua, senza che si trovi un colpevole.