"Isola dei Famosi", Franco Terlizzi è costretto ad abbandonare il reality

Un nuovo evento ha spezzato gli equilibri, peraltro precari dopo i malumori degli ultimi giorni, sull' Isola dei Famosi ". L'ex pugile Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, come comunicato sul sito del reality show. Il pugliese si è allontanato per "accertamenti medici" e non rientrerà almeno per il momento: questa è la spiegazione ufficiale legata al suo addio all'Isola.

Il gruppo è stato poi avvisato dalla produzione con un comunicato: "Franco sta effettuando una serie di controlli medici e per questo motivo non rientrerà sulla spiaggia". Con il messaggio, letto da Nino, l'ex pugile ha voluto però tranquillizzare i suoi compagni d'avventura facendo sapere che non si tratta di nulla di grave.



Sono stati giorni tesi prima del suo addio al gioco, quelli di Franco. Prima lo scontro con Amaurys, in parte chiarito con un confronto successivo tra i due e scaturito da una reciproca accusa legata ad una frase detta a Jonathan. Quindi un'accesa discussione con Bianca e lo stesso Jonathan che avevano accusato proprio Terlizzi di aver proferito quella frase.



Il tutto accentutato dal rientro a Playa Dos di Rosa Perrotta ed Elena Morali che ha dato ridato vigore a vecchi dissapori e questioni in sospeso che aleggiavano nel gruppo prima che le due showgirl soggiornassero sull'Isola che non c'è.