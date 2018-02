"Isola dei Famosi", tra i Peor potere alle donne

Le donne dell'Isola dei Famosi sono più combattive che mai. Soprattutto tra i Peor ci sono Morali, Atzei, Capriotti e Mancini molto attive nel gestire la vita del gruppo. Proprio tra le ultime due serpeggia della tensione. “Io penso che Alessia sia una stratega. Siamo in nomination tutte e due quindi vuol far vedere che fa di più, io non ho bisogno di quello” ha detto Cecilia polemizzando con la collega.