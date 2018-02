"Isola dei Famosi", Simone ed Elena come Tarzan e Jane

Sull'" L'Isola dei Famosi " sta nascendo un nuovo amore? Al momento è presto per dirlo ma tra i Peor, Simone ed Elena sembrano aver scoperto un feeling particolare. Passano molto tempo insieme, pescando alla ricerca di cibo e proprio il comico di Zelig ha definito questo rapporto come quello tra Tarzan e Jane . Lui si trova benissimo con questo gruppo, ma al fascino di Elena è difficile resistere.

Sull’Isola dei Peor, mentre il resto del gruppo si organizza tra pezzi di legna, stuoie e palme, "Tarzan" Simone e "Jane" Elena sono gli addetti alla pesca.



Durante un momento di relax in acqua, Tarzan trova una stella marina e la mostra subito alla dolce Jane che emozionata la riporta al mare. Simone non è certo rimasto indifferente al fascino di Elena: “È una bella ragazza, alta come me, simpatica… speriamo di fare altre pescate”.



Ma Elena non è la sola concorrente con cui Simone si trova a proprio agio: con il nuovo gruppo c'è meno ansia da competizione e tutto è molto più tranquillo e rilassato. E chissà che oltre al cibo, il comico non possa trovare anche l'amore.