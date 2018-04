"Isola dei Famosi", il trionfo di Nino Formicola: battuta Bianca in finale

La puntata si apre con i ringraziamenti sentiti di Alessia e Mara per un'edizione che, dopo aver attraversato momenti difficili, è arrivata in porto con grandi risultati. Dopodiché via al collegamento con Mind, l'area ex Expo dove si trova l'Albero della Vita, dove Stefano De Martino presenta i naufraghi tornati dall'Honduras. Vengono accolti con un video degli ultimi giorni passati sull'isola e poi viene chiesto a tutti cosa ha significato venir via dopo tanti mesi. Nino, partito scettico nei confronti del reality, è sincero: "Non vedo l'ora di tornare - dice - ma questo programma è una cosa strana: se ci caschi dentro non ne esci vivo". E intanto viene chiuso il televoto: chi sarà il quarto finalista? IL PRIMO VERDETTO - E' il momento della lettura della busta: il naufrago eliminato e quindi quinto classificato è Jonathan. Francesca così si unisce agli altri finalisti. Proprio ai finalisti vengono mostrate per la prima volta le loro immagini della permanenza sull'isola. Possono vedersi con gli occhi degli spettatori a qualcuno scende anche una lacrimuccia. ALESSIA MANCINI IN STUDIO - Arriva in studio una delle protagoniste di questa edizione, Alessia Mancini. "Mi sarebbe piaciuto essere in finale" dice lei, "ma sono a posto con me stessa". Alessia dice anche che sapeva come arrivare in finale: avrebbe dovuto nominare Nino, ma non ha voluto farlo perché non sarebbe stato corretto. "Rimarrà nel mio essere il fatto di razionalizzare le cose. Ma con un po' più di leggerezza"." dice tracciando un bilancio della sua esperienza. Per lei c'è anche la sorpresa di parlare al telefono con sua figlia Mia. LA PRIMA PROVA - Ora i finalisti devono affrontare la prima prova, che si svolgerà a coppie: i perdenti andranno al televoto e il perdente sarà il quarto classificato. Nino viene sorteggiato in coppia con Francesca. I due dovranno quindi sfidarsi con Amaurys e Bianca. I concorrenti devono entrare in un labirinto bendati, sorreggendosi a vicenda per poi arrivare a prendere degli oggetti appesi a un bilanciere in modo da mettere in equilibrio. Per Nino e Francesca il percorso è decisamente più lento ma Amaurys e Bianca si trovano in difficoltà a equilibrare i pesi. Ma alla fine ci riescono. Nino e Francesca andranno al televoto.

ENTRA ROSA - Tocca all'altra eliminata dalla semifinale, Rosa Perrotta. Subito Alessia le chiede delle affinità e diversità che la legano all'avversaria di sempre, Alessia Mancini. Anche lei conferma che in fondo in molte cose sono uguali, "forse io sono più libera, nel senso che non tendo a imporre agli altri il mio pensiero" dice. Dopo averle mostrato un filmato di momenti sull'isola entra in studio il fidanzato Pietro. Viene quindi portata in studio una poltrona bianca sulla quale si Rosa si accomoda per sentire... la proposta di matrimonio che Pietro le fa. E lei commossa, dice sì.



SECONDO VERDETTO DELLA SERATA - Si chiude il televoto tra Nino e Francesca e a essere eliminata, e quindi a essere la quarta classificata è Francesca. Nino quindi si giocherà la vittoria con Bianca e Amaurys. La prossima prova sarà un grande classico: la prova del fuoco. Chi resisterà di più sarà il primo finalista mentre gli altri due andranno al televoto.



LA PROVA DEL FUOCO - Il primo a sottoporsi alla prova di resistenza di fronte alla fiamma è Nino, che regge per 1 minuto e 21 secondi. Quindi tocca ad Amaurys, che prima di mettersi davanti al fuoco si bagna abbondantemente: non basta perché dopo 52 secondi abbandona. Il cubano andrà sicuramente al televoto. Resta da vedere se Bianca riuscirà a superare il tempo di Formicola. E lei ci riesce, andando oltre il minuto e 25. Quindi Bianca è la prima finalista mentre Nino e Amaurys andranno al televoto.



JONATHAN IN STUDIO - Alessia accoglie il primo eliminato di questa sera, Jonathan, arrivato a un passo dalla finalissima. Kashanian viene festeggiato da tutti i suoi amici, vestiti come lui. Ma la vera sorpresa sono i genitori.



LA COPPIA SI DIVIDE... - E' il momento del verdetto del televoto tra Nino e Amaurys, che sull'isola hanno legato tantissimo. Proprio loro due si trovano l'uno contro l'altro, è ad avere la meglio è Nino. E' lui ad andare in finale con Bianca, mentre Amaurys si piazza al terzo posto. Nino non si capacità: "Lui doveva vincere l'isola - dice riferito all'amico -, è quello che l'ha fatta meglio di tutti".



ARRIVA LA CIPRIANI - Francesca, quarta classificata, arriva in studio da Alessia. E subito sono lacrime a fiumi, nel momento in cui incontra la mamma. Alessia le fa i complimenti perché, avendola conosciuta in occasione di un Grande Fratello passato, ha visto "un'altra Francesca". La Venier sottolinea come la sua leggerezza sia stata fondamentale per la buona riuscita di questa edizione. "Mi sono guardata allo specchio e ho capito che qualcosa era cambiato - dice lei -. La Cipriani aveva preso il sopravvento su Francesca, ora Francesca è tornata. Voglio trovare la persona giusta e creare una famiglia".



FUORI PROGRAMMA - Mentre entra in studio un carrello carico di dolci per Francesca, arriva qualcosa anche per Alessia... E' il Tapiro di Striscia, portato da Valerio Staffelli. Il pubblico sembra non gradire e inizia a scandire "fuori fuori", mentre Alessia vuole tagliar corto sulle domande di Staffelli che torna sulla questione "canna-gate". Alla fine Staffelli rinuncia ma prima di uscire... bacia la Cipriani!



I FINALISTI PARTONO ALLA VOLTA DELLO STUDIO - Arrivano le macchine incaricate di prendere Bianca e Nino per portarli allo studio. Ma c'è tempo per una sorpresa per entrambi: nella sua auto Bianca trova la mamma (e le lacrime sono d'obbligo). Nino invece scoppia a ridere quando aprendo la portiera si trova davanti Franco. E i due così improvvisano subito un siparietto come quelli fatti sull'isola.



MA PRIMA TOCCA AD AMAURYS - Con i suoi 23 chili in meno (recordman di questa edizione) entra in studio il pallanuotista cubano. Accolto prima da Alessia e poi dalla moglie, che corre ad abbracciarlo facendo persino saltare la sorpresa che era stata preparata. A completare il momento emozionante arriva un videomessaggio da parte dei suoi bambini. Dopodiché può godersi il video con i momenti più belli della sua avventura sull'isola. Amaurys confessa di aver scoperto grazie a questa esperienza anche un suo lato fragile che non pensava di avere.



IL BILANCIO DI DE MARTINO - In attesa dei due finalisti è il momento di salutare anche Stefano, che racconta come ha vissuto questa prima esperienza da inviato. Lui non ha vissuto le privazioni patite dei naufraghi, ma comunque ha dovuto fare a meno dei propri affetti. "Vedere la propria vita dall'esterno è una cosa incredibile - dice -. Là la vita scorre a metà della velocità con cui scorre in Italia, e hai troppo tempo per pensare".



IL GRAN FINALE - E' arrivato il momento decisivo. Bianca e Nino arrivano in studio per affrontare l'ultimo verdetto. Anche per Nino viene approntato un bell'altare per tener fede alla promessa di matrimonio fatta alla sua compagna sull'isola. Lei si presenta in abito bianco ma... quando alza il velo al posto di Alessadrna c'è Max Pisu, mentre il prete pronto a celebrare il rito altri non è che Roberto Ciufoli. Alla fine arriva anche Alessandra. Il sì non arriverà certo stasera, ma è solo questione di tempo. Poi tocca a Bianca godersi il proprio momento. Dopo la clip con il riassunto della sua isola, per lei c'è una sorpresa: arriva una scatola con dentro un microfono per farla cantare. Lei inizia a intonare "Ora esisti solo tu" e all'improvviso viene raggiunta dai musicisti che l'accompagnano di solito.



IL VERDETTO - Nino e Bianca fanno il loro appello per essere votati, dopodiché bisogna solo attendere il risultato del televoto. Il risultato alla fine arriva ed è Nino!