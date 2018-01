"Isola dei famosi", Francesco Monte in lacrime per Cecilia... ma "dottoressa" Paola lo consola

Nonostante tutte le difficoltà con cui i naufraghi sono alle prese sull'Isola dei Famosi, per qualcuno arrivano anche i primi momenti di introspezione. Francesco Monte, sull’Isola del Mejor, si apparta sulla spiaggia e la sua mente corre alla sua ultima relazione (con Cecilia Rodriguez, ndr), conclusasi in modo infelice. In suo aiuto arriva Marco Ferri che, condividendo la medesima situazione sentimentale, si confronta con il giovane pugliese e Paola di Benedetto, con cui Francesco sembra avere molto feeling...