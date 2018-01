"Isola dei Famosi", la prima pesca dei Peor

I naufraghi sono al loro secondo giorno di sopravvivenza. Sull’ Isola del Peor nonostante le asperità comincino a farsi sentire, vige la pace e la collaborazione. Dopo che Chiara Nasti è riuscita a scovare un polpo, il gruppo riesce a pescarlo grazie al lavoro di squadra tra Giucas e Gaspare . Lo stesso Casella si è riappacificato con Craig dopo gli screzi divampati in palapa.

Giucas Casella aveva passato parte della sua mattina a meditare, facendo il ritrovamento di un cocco che a suo dire ricorda il musetto della sua adorata cagnolina Nina.



Intanto Francesca Cipriani non vuole rinunciare alla cura dei suoi capelli: per farsi uno shampoo in riva al mare si fa aiutare da Eva Henger e Craig Warwick...