4 aprile 2018 13:33 "Isola dei Famosi": Elena eliminata, Amaurys è il primo finalista Lʼundicesima puntata del reality regala emozioni e sorprese: Jonathan e Alessia in nomination. La semifinale in onda lunedì 9 aprile in prima serata

Pianti e liti caratterizzano l'undicesimo appuntamento con "L'Isola dei Famosi". In studio acceso dibattito tra Franco e gli altri naufraghi. Tra Francesca, Gaspare e Jonathan, a sorpresa è la Cipriani a dover abbandonare il reality. Il meccanismo dell'ultima spiaggia le permette di scegliere di rimanere in gioco. Elena invece perde al televoto e deve abbandonare il reality per sempre. Amaurys è il primo finalista. Jonathan e Alessia in nomination.

FRANCO CONTRO TUTTI - Franco entra in studio incalzato da Mara Venier sottolinea che non è stato bene e che per questo ha dovuto abbandonare il gioco. Parte quindi un video che ricapitola gli ultimi giorni del pugile. Le discussioni che lo hanno visto protagonista. Tutto è infatti cominciato durante le nomination, quando Franco ha nominato Jonathan. Anche se la discussione più forte è stata con Amaurys. Parte quindi il confronto tra Franco e gli altri naufraghi. Alessia Marcuzzi chiede Jonathan se ha davvero sentito le parole di Franco o se invece è stata Bianca a riferirgliele. Così interviene la Atzei che ammette di non aver voluto creare ulteriori tensioni, ma conferma anche le parole di Franco nei confronti di Elena e Rosa apostrofate come "quelle due...". L'ex pugile si scusa per le parole ma aggiunge: "Però Bianca continuo a pensare che tu sia falsa".

LE LACRIME DI ELENA - Alessia chiede chiarimenti su Elena e Rosa che si sono ricongiunte con il gruppo: "Si sono dette delle cose anche un po' pesanti, specialmente nei confronti di una delle ragazze e sono la prima a mettermi dentro". Mara Venier è indignata e chiede a tutti di essere sinceri, per una volta, difendendo Elena e Rosa: "Le ho attaccate spesso, ma non posso accettare che si dicano delle cose così su delle ragazze". Elena scoppia quindi in lacrime mentre Rosa specifica: "Elena ed io abbiamo sempre parlato davanti alle telecamere, non possiamo dire lo stesso di altre persone". Mara chiede a Nino di dire la sua opinione: "Il meccanismo è molto semplice. Mi è dispiaciuta molto la questione di Franco, a priori dal torto e dalla ragione, non ho vissuto in prima persona questa discussione e ho scelto di non sapere nulla della questione, perché sinceramente ero stanco". Il comico ed Elena però si sono chiariti.

LA PROVA RICOMPENSA NON SUPERATA - Per la prova ricompensa i naufraghi devono buttarsi in acqua per andare a recuperare un frutto e hanno tre minuti di tempo. In spiaggia devono quindi fare canestro. La prova però non viene superata. I naufraghi quindi perdono la loro ricompensa settimanale.

JONATHAN E ALESSIA FACCIA A FACCIA - Jonathan e Alessia ormai sono ai ferri corti. "Ho sopportato diverse sue stoccate, ma non le ultime. Non sono quello che mi ha descritto", attacca il naufrago, secondo cui Alessia mette zizzania nel gruppo. Alessia però si difende: "Ci sono state diverse discussioni che lo hanno coinvolto, nelle ultime settimane. Alla fine sono arrivata a metterlo alla prova, chiedendogli una cosa che mi ricordavo bene, ma lui ha negato. In quel momento ho capito che Simone e Franco non erano carnefici, ma vittime". Mara invita Jonathan a dire tutta la verità.

FRANCESCA ELIMINATA RIENTRA IN GIOCO - Francesca è la naufraga che deve abbandonare l'Isola: "Non me l'aspettavo, ma sono contenta. Questa esperienza mi ha dato tanto". La Cipriani saluta i compagni prima di abbandonare la Palapa e una domanda, di Alessia, sorge spontanea: "Ora potrò mangiare?". Jonathan e Nino intanto sono salvi. Il meccanismo dell'ultima spiaggia permette permette però alla Cipriani di scegliere se rimanere o meno in gioco e di raggiungere le naufraghe sospese in spiaggia, ovvero Elena e Rosa. Francesca, incalzata da Giucas, decide di proseguire e così si riapre il televoto. Alla fine è Elena che deve abbandonare il gioco, mentre Francesca e Rosa sono salve ma restano come naufraghe "sospese".

GASPARE E ALESSANDRA ROMANTICI: "VUOI SPOSARMI?" - Sorpresa per Gaspare che aveva detto: "La lontananza da Alessandra mi ha fatto capire che voglio sposarmi. Non voglio stare da solo, voglio stare con lei". "Mi manchi. Siamo molto fieri di te. Forza, io ti aspetto!", gli fa eco la compagna attraverso un video che lo emoziona. Ma in postazione nomination scopre che Alessandra è lì a pochi passi da lui. E sono lacrime: "Prendevamo in giro gli altri e guardaci qui, come due stupidi". Le chiede quindi all'orecchio di sposarlo e la risposta è sì.

BIANCA SCOPPIA IN LACRIME - Bianca piange tutto il tempo: "Sono venuta qui per affrontare degli ostacoli, per un motivo personale, ma ho sbagliato posto. Non amo discutere, mi fa stare male". Mara la invita a non arrendersi: "Sei quasi arrivata, mancano due settimane, non è vero che non sei adatta". Poi la canatnte legge la sua lettera al padre, con il quale ha un rapporto conflittuale: "Crederò sempre nell'amore, nonostante tutto. Me lo avete insegnato voi... vorrei trovare un uomo come mio padre, non gli ho mai detto 'quanto mi sia mancato'...". Trova quindi il padre ad aspettarla, e scoppia di nuovo in lacrime abbracciandolo.

AMAURYS PRIMO FINALISTA - Arriva il momento di scegliere il primo finalista dell'Isola dei Famosi. Ogni naufrago dovrà scegliere una sola foto mettendola in una busta e c'è la possibilità di auto-votarsi. Amaurys sceglie Alessia, Bianca vota Nino che a sua volta sceglie Amaurys. Jonathan fa il nome di Bianca, ma è Alessia a cambiare le sorti di un naufrago: l'ex pallanuotista, con due voti, è il primo finalista.