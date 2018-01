"Isola dei Famosi": due nuovi concorrenti e un abbandono in vista

Lunedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con l' Isola dei Famosi , che si preannuncia ricco di sorprese. In Honduras sbarcheranno infatti l'ex Pupa Elena Morali e un naufrago misterioso, mentre un concorrente sta già pensando di abbandonare l'avventura. E stasera si conoscerà anche l'identità del primo eliminato: sarà Eva Henger o Marco Ferri?

A commentare in studio gli intrighi e i sotterfugi dei naufraghi la padrona di casa Alessia Marcuzzi, insieme a Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band con le loro irriverenti incursioni. Stefano De Martino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà invece le nuove prove della settimana, che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi la permanenza sull’Isola e il titolo di "Mejor" e "Peor".



DUE NEW ENTRY SULL'ISOLA DEL MISTERO - Intanto due nuovi naufraghi sono pronti a fare il loro ingresso sull’ "Isola del Mistero”. Saranno entrambi presenze nascoste nella giungla e dovranno sopravvivere cercando di sottrarre provviste ai naufraghi, ignari del loro arrivo. Una di loro è Elena Morali, ex pupa de "La Pupa e il secchione", mentre l'identità dell'altro naufrago sarà svelata nel corso della diretta.