"Isola dei famosi": aspettando i verdetti via alla prova per il nuovo Mejor

Sull' Isola dei famosi è arrivata l'ora dei nuovi verdetti. In prima serata su Canale 5 va in onda stasera la nuova puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi , dove scopriremo chi dovrà lasciare il programma tra Franco , Amaurys e Filippo . Intanto i naufraghi hanno effettuato la prima parte della prova che dovrà stabilire chi sarà il nuovo Mejor...

La prova consiste nel prendere un cerchio con attaccata una chiave che serve per aprire la gabbia nella quale i concorrenti sono rinchiusi. Poi strisciare sotto un tronco e quindi afferrare un totem. Tra le donne la più veloce è Rosa mentre l'ultima è Paola Di Benedetto. Sul fronte maschile invece il più rapido è Simone mentre Jonathan proprio rinuncia. Quindi in puntata saranno Simone e Rosa ad affrontarsi per aggiudicarsi il titolo di Mejor, mentre Paola e Jonathan si sfideranno per non essere il Peor.



La puntata sarà anche l'occasione per fare il punto sulle tensioni sempre più alte tra Rosa e Alessia. Mentre la produzione ha deciso di accogliere l'appello di Giucas: tentare un esperimento di ipnosi. Chi sarà il protagonista prescelto dal mentalista e, soprattutto, cosa vuole indurlo a fare?