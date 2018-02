"Elena sembra Whitney Houston", lo "strano" paragone di Franco

"Con questo foulard sembri una cantante" dice Bianca ad Elena, in un momento di relax sull'isola del Mejor. Ma a chi potrebbe assomigliare? Franco ha le idee più strane possibili. Prima paragona l'ex Pupa a Whitney Houston, poi a Amy Winehouse ("Ma sono morte!" dicono le ragazze in coro). Poi è il turno della Pausini e alla fine Mina. "E' Britney Spears" dice Bianca, anche se Franco non è d'accordo perchè ora la cantante americana "è una chiattona".