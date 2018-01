"Isola dei Famosi", al vaglio i video dopo le accuse a Francesco Monte

Durante la puntata di Pomeriggio 5, Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale a seguito di ciò che è avvenuto durante la seconda puntata de "L'Isola dei Famosi". In diretta Eva Henger aveva infatti accusato Francesco Monte di aver introdotto e fumato marijuana durante la settimana in hotel, prima della partenza per l'isola. Ora la produzione del reality sta esaminando il materiale video disponibile , per verificare i fatti.

Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale, precisando quanto segue:



1. La concorrente ha iniziato ad accusare un collega chiedendone la squalifica solo nel corso delle “nomination”.



2. La conduttrice ha immediatamente chiesto alla concorrente di chiarire bene ciò che stava dicendo, pur se il tema non aveva niente a che fare con la fase di gioco in atto. Nessuna volontà quindi da parte del programma di distogliere l’attenzione dall’accaduto ma esattamente il contrario, compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria (le 21.55 circa) caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo.



3. Fino a questo momento le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcuna concretezza.



4. La produzione dell’Isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti. Tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all’uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo.



5. Qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti.”