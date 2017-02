Isola dei famosi, canzoni e balletti ma senza Raz

All'Isola dei famosi si discute pure su come fare una canzone. La tensione tra i naufraghi è alta e non solo, prosegue l'ostilità tra Raz Degan e Giulia Calcaterra. Solo Samantha de Grenet, Eva Grimaldi, Nancy Coppola e Malena sono nelle grazie dell'attore israeliano, per gli altri è guerra aperta. Intanto le prove per la canzone da portare in puntata mettono un po' di allegria nel gruppo.