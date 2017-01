Pamela Prati rinuncia all'Isola dei Famosi "causa criticità"

Sicuramente non è riuscita a superare la paura di volare e alla fine Pamela Prati ha deciso di fare dietrofront. La bella showgirl e primadonna del Bagaglino non parteciperà infatti alla seconda edizione dell'Isola dei Famosi targata Mediaset. Sull'account ufficiale del programma si legge: "Pamela Prati, causa criticità, non parteciperà all'#Isola".