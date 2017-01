Simona Ventura: "Ecco perché vado a L'Isola dei Famosi"

Dopo tante voci, arriva la conferma ufficiale. Simona Ventura sarà naufraga alla seconda edizione de " L'Isola dei Famosi " targata Mediaset. La conduttrice ha annunciato la sua partecipazione al reality con un videomessaggio sulla sua web tv, subito condiviso sui social. "Vado perché lo dico da 10 anni. Secondo, per la sfida con me stessa e con la natura e per tornare alle origini, senza maschere e orpelli. Terzo, perché sono pazza col botto!"

"Mi sono sempre messa in gioco, ho sempre avuto coraggio delle mie azioni. Capisco che faccio una cosa rischiosissima, ma il rischio nella mia vita c'è sempre stato", ha spiegato Simona Ventura in una lunga intervista esclusiva che ha rilasciato a "Chi" in edicola da mercoledì 17 febbraio. Ad Alfonso Signorini, direttore del settimanale e opinionista de "L'Isola dei Famosi" insieme a Mara Venier, la conduttrice ha spiegato di volere "vivere un'esperienza ai limiti della resistenza umana per dimostrare a me stessa e alle altre donne che non bisogna mai mollare".



Non ho accettato perché ero all'ultima spiaggia. La verità è che le proposte televisive non mancavano, ma alla fine ho scelto la più estrema e credo la più giusta, ha detto la Ventura, precisando di aver firmato un contratto con Mediaset solo per la partecipazione al reality e augurandosi di mostrare al pubblico "la Simona più materna, più dolce".