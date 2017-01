Claudia Galanti: "Vado a L'Isola dei Famosi perché ho bisogno di soldi"

Claudia Galanti è già stata concorrente de "L'Isola dei Famosi" nella settima edizione, nel 2010, e ammette che all'inizio l'idea di sbarcare nuovamente nel reality non la entusiasmava: "Quando mi è arrivata la proposta, il mio è stato un no - confessa a "Chi" - Poi sono tornata a casa e ho ripensato ai miei ultimi mesi. Mesi vissuti in guerra, con il coltello tra i denti. Piangevo tutte le sere prima di andare a letto, prima di addormentare i miei figli e ho guardato in faccia la mia nuova realtà".



"Torno a L'Isola perché non ho più le spalle coperte. Lo faccio perché è necessario. -­ ha proseguito la Galanti - Io devo dare da mangiare ai miei figli e provare a garantire loro i migliori studi, le migliori scuole. Con o senza l'aiuto del loro padre (il finanziere Arnaud Mimran, sotto inchiesta in Francia per vari reati)".



Il ritorno in televisione, per la Galanti rappresenta anche il tentativo di riscattarsi dopo periodi bui che hanno avuto il momento più tragico nella scomparsa della figlia Indila, morta ancora neonata nel dicembre 2014. "Forse sono io che ho bisogno dell'Isola, di una via di fuga per staccare", ammette. "Dopo la morte di Indila speravo nella risalita. Ma Arnaud è stato arrestato e io sono finita in clinica. Poi ho messo i miei due figli Liam e Tal al centro del mondo. E se il mondo bussa alla mia porta offrendomi l'opportunità di guadagnare qualche soldo per la mia famiglia non mi tiro indietro e mi tuffo in questa nuova, anzi vecchia avventura".



Un'avventura che non spaventa affatto la Galanti, non solo perché sa già cosa l'attende, ma anche perché la fame, dice, l'ha già vissuta sulla propria pelle non solo nella prima esperienza all'Isola: "Ho perso mia madre Carolina e mia figlia Idnila. Non ho paura di niente - confessa - Sono anestetizzata al dolore". E poi: "Nella mia vita sono passata dalla ricchezza assoluta a fasi di miseria assurda. Ho dovuto sopravvivere e non è stato facile. - afferma la showgirl - Tutti pensano che la mia vita sia stata sempre rose e fiori, ma pochi sanno che ho iniziato lavorando in fabbrica a Miami: riparavo telefonini americani guasti che poi venivano mandati in Sudamerica. Mettetemi alla prova: datemi un cellulare rotto e vedrete!"

Intanto, in attesa di ripartire, la bella Claudia ha salutato le amiche con una cena tra sole donne, alla quale non sono mancate le fedelissime Raffaella Zardo e Federica Fontana.