"L'Isola dei Famosi", clima infuocato dopo le nomination: furiosa lite tra Gracia e Paola

13 aprile 2016 "LʼIsola dei Famosi", clima infuocato dopo le nomination: furiosa lite tra Gracia e Paola I naufraghi si confrontano dopo lʼultima puntata: la De Torres si scontra con la Caruso, il gruppo isola Preti

A "L'Isola dei Famosi" l'ultima puntata ha lasciato strascichi al vetriolo. Il comportamento di Paola Caruso dopo la nomination di Gracia De Torres ha fatto arrabbiare la spagnola che a Playa Uva non le manda a dire alla Bonas. Tra le due scoppia una lite furiosa, ma la tensione non è solo tra le due ex desnude. Il terzo nominato, Andrea Preti prova a chiarirsi con le persone con cui aveva legato di più, ma nessuno gli crede: il gruppo lo isola.

Un ciclone travolge i tre nominati a Playa Uva, dove il clima si fa infuocato. Gracia è molto scossa dalla nomination, ma a farla inferocire di più è stato l'applauso che Paola le ha riservato dopo l'annuncio della sua candidatura al televoto.

"Non si può dire a una persona 'ti voglio bene' la mattina e poi augurarle il male e applaudire quando va in nomination", lamenta la modella spagnola, arrabbiata perché solo poche ore prima c'era stata una timida riconciliazione. "Adesso ti rode perché il pubblico ti ha mandato in nomination", risponde la Bonas e per poco le due ex desnude non vengono alle mani, davanti a tutti.