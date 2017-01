17 marzo 2015 Isola dei Famosi, tripla eliminazione: fuori Alex, Andrea e Cristina Valerio Scanu riceve la telefonata in diretta di Maria De Filippi e finisce in nomination con Rocco Siffredi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:29 - All'Isola dei Famosi sale la tensione. Valerio si salva due volte al televoto, riceve la telefonta di Maria De Filippi, ma fnisce di nuovo in nomination. Alex Belli è il primo eliminato, accetta la sfida di rimanere a Playa Desnuda ma perde al voto con Rocco. Andrea Montovoli e Cristina Buccino non si spogliano e tornano in Italia. Brice vince la prova leader, è immune, e manda in sfida Siffredi con Scanu.

ROCCO APRE LA PUNTATA - La semifinale parte con un collegamento speciale: Rocco Siffredi da Playa Desnuda. "E' stata dura, ma è servita", assicura il naufrago. Alfonso Signorini chiede come stia il "sederino" e la risposta non si fa attendere: "Ora è coperto ma in compenso altre cose sono diventate nere, ho preparato una bellissima capanna sperando di ritrovare mia moglie...".



BRICE TRA I NAUFRAGHI - Brice Martinet fa un bilancio della sua prima settimana con gli altri naufraghi. "Mi sono sentito come un turista in un villaggio, sono andato in avanscoperta con Alex e Andrea", racconta il modello che si è riposato durante i primi sette giorni di permanenza a Playa Uva: "Ho legato di più con le Donatella, Andrea e Alex, meno con Valerio e Cristina e con Cecilia ho un po' battibeccato. Dopo cinque settimane di avventura tostissima non avevo più stimoli, non soffrivo la fame e mi sono rilassato un po' troppo".



ALEX BELLI PRIMO ELIMINATO - Alessia Marcuzzi dopo aver chiuso il televoto mostra una clip in cui si vede che i naufraghi attaccano l'attore di Centovetrine. "La fame li sta accecando e li sta facendo diventare cattivi e sospettosi", dice Belli. Ma i ragazzi non ci stanno. Andrea, Cristina e Cecilia lo attaccano duramente: "Finalmente è in nomination e capisce cosa significa". "E' cambiato molto, lo trovo falso", dice la Rodriguez mentre la Buccino lo accusa anche di aver nascosto del cibo: "Ma ci siamo chiariti". In realtà in diretta continuano a litigare per il cocco. Anche Signorini lo accusa di essere "falso" e di giocare sporco. Ma Belli si difende. E' il momento del televoto. Con 3 milioni di televoti, dopo un testa a testa, il naufrago che deve abbandonare la Palapa a una settimana dalla finale è proprio Alex Belli.



ROCCO: "MI RITIRO DAL PORNO" - Rocco si sfoga e parla per la prima volta dalla sua dipendenza dal sesso. "Non posso più continuare a fare film hard altrimenti perdo mia moglie, che faccio soffrire in continuazione perché non riesco a staccarmi dalla mia immagine. Invece devo pensare di più alla mia famiglia. Adesso sull'Isola ne approfitto per migliorare, sono sempre impulsivo. Sempre diffidente, mi pento di aver attaccato Pierluigi Diaco, che è l'unico che mi ha capito e mi ha aiutato a riflettere". Rocco quindi immagina la sua vita senza film hard. Nel frattempo arriva Belli a Playa Desnuda e accetta la sfida di mettersi a nudo. "Ma con Rocco non c'è gara", dice Belli. "Non è male, ve lo assicuro", interviene Siffredi. Così si apre il televoto tra i due.



ANDREA E' IL SECONDO ELIMINATO - La squadra delle donne vince la prova grazie alle Donatella che sono riuscite a portare in spiaggia una bandiera rossa e sono proprio loro a dover salvare uno tra gli uomini, ovvero tra Valerio, Andrea e Brice. Difficile mettersi d'accordo. Alla fine la squadra sceglie Scanu. E si apre un televoto lampo tra Montovoli e Martinet. A uscire è Andrea, che raggiunge Playa Desnuda. La mamma lo invita a spogliarsi e a continuare il gioco fino in fondo. Ma Montovoli non accetta: "Ho già vinto, grazie ma non mi interessa". La sfida al televoto è tra Belli e Siffredi.



RACHIDA ENTRA IN STUDIO - Rachida entra in studio, in ottima forma, e si commuove. "Mi sono ritrovata grazie alla natura, il contatto è bellissimo. Rachida consiglia a tutti questa esperienza e fa mea culpa e chiede scusa: "Ho perso la brocca, ero stanca, era giunto il mio termine".



BUCCINO TERZA ELIMINATA - Brice, che vince la prova leader e si aggiudica un hamburger, manda in nomination Valerio e Cristina. Si apre il televoto tra Scanu e la Buccino. Ad avere la meglio è il cantante e la bella modella viene eliminata e deve abbandonare la Palapa e subito spedita in Playa Desnuda. Intanto Cecilia scoppia in lacrime per l'addio dell'amica. "E' arrivato il momento di mostrarci la patatina", dice scherzando Siffredi. Cristina, che poco prima durante la prova è stata vittima di un incidente hot con il seno che è sgusciato dal costume, non accetta di mettersi a nudo con Rocco e Alex: "Non sono stata bene e preferisco tornare, non mi sembra il caso di denudarmi". Deludendo così i due naufraghi. Tra Rocco e Alex il popolo italiano manda in finale Siffredi che si unisce a Playa Uva con gli altri naufraghi. Playa Desnuda non esiste più.



L'ULTIMA PROVA PER L'IMMUNITA' - L'ultima prova è quella di apnea. Il primo a mettersi in gioco è Valerio che, sott'acqua, fa versi strani. E Signorini commenta ironicamente: "Sembra Barbara d'Urso". Scanu resiste 1'23'', mentre Giulia raggiunge il record si 2',01''. Cecilia 1'07'', una prova difficile anche perché soffre di asma. Brise vince la gara con 2' 15 ''. Ma rientrando in gioco Rocco dovrà mettersi anche lui alla prova.

BRICE E' IL PRIMO FINALISTA - Nonostante ce l'abbia messa tutta, Rocco Siffredi non riesce a superare il record di Brice Martinet, il modello è quindi il primo finalista della decima edizione dell'Isola dei Famosi.



MARIA DE FILIPPI CHIAMA VALERIO - Durante le nomination, dopo che Valerio fa il nome delle Donatella, Maria De Filippi chiama in diretta e parla con Scanu: "Sono contenta di questa avventura, te la sei cavata ne abbiamo parlato tanto, hai superato anche le tue paure. Mi è sembrata una bella prova. Superata". Valerio si commuove: "Durante questo percorso mi ha accompagnato il foglietto che mi hai scritto poco prima di vincere Sanremo. L'ho messo in salvo, la cosa che mi rende più felice è cantare, lo faccio anche qui. Il vero motivo è quello di continuare a fare la mia musica in modo indipendente".



VALERIO E ROCCO IN NOMINATION - Le Donatella mandano in nomination Valerio. Cecilia si commuove, parla con la madre in studio e vota Rocco. Siffredi a sua volta vota Valerio. Come Brice. A Martinet tocca anche decidere chi mandare in nomination con Valerio tra Le Donatella e Siffredi, che si candida. Così il modello accetta di mandarlo in sfida con Valerio. Scanu e Siffredi sono i due nominati.