Isola dei Famosi, stasera tre eliminazioni e intanto Rocco vince la sua prova totem

17:38 - L'Isola dei Famosi entra nel vivo. Nella puntata di questa sera, ci saranno ben tre eliminati. Novità anche riguardo a Playa Desnuda, ma in attesa di scoprire cosa succederà e chi tra Alex Belli e Valerio Scanu dovrà abbandonare per primo il gioco, il naufrago solitario Rocco è stato messo alla prova, per evitare che si impigrisca, con una caccia al tesoro in mare. Il pornoattore scova le quattro bottiglie nascoste e viene premiato con un banchetto da re.

"Alla prima bottiglia già ero fuori uso, ma il fatto di averla recuperata quasi subito mi ha dato l'energia di andare a prendere le altre - ha commentato soddisfatto Siffredi - Alla prima prova sono riuscito a fare l'en plein. La solitudine mi ha dato la voglia di fare qualsiasi cosa".



Lo Spirito dell'Isola, che ha orchestrato la prova di Rocco, ha ricompensato tanta fatica: "Volevo un cocco e me ne sono arrivati quattro. Sognavo le banane, non pensate male, me ne sono arrivate sei e poi anche due pesci. Mentre mangiavo pensavo ai ragazzi, se mi vedono con due pesci enormi, quattro cocchi e sei banane per una sola ricompensa... quanto mi piacerebbe farglielo vedere. Questa giornata mi aiuterà ad arrivare alla fine, me lo sento. Grazie Isola!".