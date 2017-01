20 marzo 2015 Isola dei Famosi, Rocco Siffredi disperato: "Il pipollo è in letargo da due mesi" L'attore hard racconta a Valerio e a Le Donatella la fatica che sta facendo ad astenersi dal sesso e si meraviglia perché ha perso gli stimoli Tweet google 0 Invia ad un amico

18:49 - Rocco perde il pelo... e anche il vizio. Aveva giurato che l'avventura all'Isola dei Famosi lo aveva cambiato, ma per Siffredi il sesso da chiodo fisso rischia di diventare un cruccio. Tanto che ne parla con Valerio, in nomination con lui: "Non mi era mai capitato - dice -, non ho più stimoli". Le Donatella sottolineano: "Il 'pipollo' di Rocco è morto". E il porno attore ammette il letargo: "Sembra un pezzo di bollito".

"Prima avevo resistito al massimo una settimana, ma solo perché ero in ospedale a causa di un'operazione alla schiena. Ora mi meraviglio, non ho più desideri", racconta Rocco. Giulia e Silvia ci scherzano su e sperano che ci sia "un rialzamento", soprattutto per la moglie Rosza, così lo consolano: "Vedrai che dall'impotenza si passa a una bomba atomica".



Intanto a Cayo Paloma si festeggia il compleanno di Cecilia: i naufraghi le confezionano i regali con il cocco, le scrivono "Auguri" con il carbone e disegnano un cuore sulla sabbia con delle pietre. La Rodriguez è felice: "Ho avuto un risveglio dolcissimo, i ragazzi sono stati bravissimi". Intanto sull'isola arriva uno specchio, i ragazzi possono finalmente specchiarsi.

