Isola dei Famosi: per Cristina c'è del tenero tra Cecilia e Andrea

08:57 - Dopo il presunto flirt tra Cristina e Alex Belli sull'Isola dei Famosi si mormora di una nuova "coppia". A lanciare il gossip è la Buccino, che senza giri di parole rivela la simpatia tra Cecilia Rodriguez e Andrea Montovoli. Sottolineando che l'attore dopo l'arrivo della sorellina di Belen ha cambiato atteggiamento. E la stessa argentina ammette: "Andrea mi piace tanto come persona". Solo amicizia o sta per nascere un nuovo amore?

"Da quando c'è Cecilia Andrea vuole rimanere - racconta Cristina - prima era un morto che camminava, era un'altra persona. Era burbero, introverso, sempre incavolato. E' attratto da lei, si vede".



Dal canto suo Cecilia, che in Italia ha il fidanzato ex tronista Francesco Monte che l'aspetta, ne parla con tranquillità: "Andrea mi piace tanto come persona, è un 'pesciolino' come me, in lui ho trovato tante cose simili al mio carattere, siamo due persone che sognano. Mi trovo molto bene con lui, non voglio che esca".