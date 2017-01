Isola dei Famosi, lo sbarco dei naufraghi fa il pieno di ascolti

13:31 - La prima vera puntata de "L'Isola dei Famosi" 2015 sbanca l'auditel e fa il pieno anche sui social. Sono stati oltre 5 milioni e 500mila i telespettatori che hanno assistito allo sbarco dei naufraghi a Cayo Paloma, per il 26,87% di share (che sale al 29,19% sul target commerciale). Boom anche su Twitter con più di 200mila tweet e 10 trend topic occupati su 10.

Grande soddisfazione da parte del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. "Strepitoso risultato - ha commentato -. Numeri record su tutte le piattaforme: televisione, social e web. Il programma ha avuto una share del 26.87%, che sale al 29.19% sul target pregiato dei 15/64 anni, oltre 5 milioni e 500 mila telespettatori, con punte di quasi 8 milioni e di oltre il 42% di share. E ancora, oltre 200.000 mila tweet nel corso della serata e 1.000.000 di pagine viste sull'app Mediaset Connect, che offriva contenuti inediti. Numeri davvero incredibili".



Scheri si è complimentato con il cast e la produzione. "Quello dell'Isola è un impianto produttivo d'avanguardia e tanto divertimento. E siamo solo all'inizio - ha detto -. L'attesa era grande per un'edizione più che mai aperta ai social, alla multimedialità, all'interattività con il pubblico. Alessia Marcuzzi è stata una meravigliosa padrona di casa. Mara Venier e Alfonso Signorini due compagni di viaggio strepitosi e arguti, Alvin un inviato attento e ironico. Grazie e complimenti a tutti, alla poderosa macchina produttiva e artistica di Mediaset e Magnolia, alla regia di un grande Roberto Cenci. L’appuntamento è per lunedì prossimo per la seconda puntata".



L'"Isola dei Famosi" ha avuto un grandissimo seguito anche tra i giovanissimi: 38.61% di share sul pubblico 15-24 anni, 31.02% sul pubblico 25-34 anni. Su Twitter, sono stati oltre 200mila i tweet registrati nel corso della diretta, di cui 147mila con hashtag ufficiale #Isola. Il reality di Canale 5 ha dominato per tutta la sera la top ten di Twitter, occupando più volte, 10 posizioni su 10 dei Trending Topic. Oltre all'hashtag ufficiale, tra i TT, si sono classificati anche molti altri temi riguardanti il programma. Le location (#PlayaBonita, #PlayaDesnuda, #isoladeifamosi, #isolasocial club), i protagonisti del programma (#Charlotte, #Scanu, #Rocco, #Cecilia, #Rachida, #Spaak, #Signorini, #Marcuzzi, #Diaco, #Brice, #Birs, #LeDonatella, #Alvin, #Andrea, #Montovoli, #Adamo, #AlexBelli, #MelissaP, #Fanny, #Palapa, #Bris, #Brice, #ForzaRocco), ma anche l’esortazione finale di Alessia Marcuzzi: #Dajetodos! Martedì mattina 9 posizioni su 10 dei TT erano ancora occupate dall'Isola.



Ma anche sugli altri social l'Isola ha tenuto banco: su Facebook i commenti su pagina ufficiale sono stanti 13.776, con 66.931 "like" su pagina ufficiale. I fan sulla pagina ufficiale sono in totlae 160.453, con una crescita di oltre 33.000. Su Instagram invece i follower del profilo ufficiale sono 54.400 con una crescita di oltre 21.000