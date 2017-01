8 marzo 2015 Isola dei Famosi, le Donatella raggiungono Brice a Playa Desnuda Giulia e Silvia si tolgono i vestiti senza esitare e li consegnano ad Alvin Tweet google 0 Invia ad un amico

09:40 - A Playa Desnuda arrivano le Donatella, per la gioia di Brice che le accoglie a braccia aperte. Le due non esitano a spogliarsi dietro al paravento e consegnano i vestiti ad Alvin che li porta via. "Alla fine con tre foglie riusciamo a coprirci. Siamo pronte e ce la metteremo tutta per tenere alto il potere delle donne sull'Isola, anche su Playa Desnuda", confessano con entusiasmo iniziando a intrecciare foglie...

Grazie alla loro tenacia e allo spirito avventuriero, secondo Brice Silvia e Giulia non avranno problemi ad adattarsi senza indumenti: “Mi sento bene con loro, hanno esattamente l’energia compatibile con la mia. La buona volontà di fare, di scoprire e soprattutto di condividere con me la loro avventura. È bellissimo, penso di passare un bel weekend e ringrazio la produzione per questo regalo”. Confessa il ragazzo. Intanto le sue compagne non perdono tempo: si coprono come meglio riescono e iniziano a darsi da fare...