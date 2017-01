9 marzo 2015 Isola dei Famosi, chi la spunterà tra Rocco Siffredi e Andrea Montovoli? Lo scopriremo stasera alle 21.10 su Canale 5, i due naufraghi sono infatti in nomination Tweet google 0 Invia ad un amico

15:21 - Chi tra Rocco Siffredi e Andrea Montovoli dovrà lasciare per sempre Playa Uva e l'Isola dei Famosi? Sesto appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi stasera alle 21:10 su Canale 5. Nel corso della puntata scopriremo chi la spunterà tra i due nominati della settimana. A deciderlo sarà il voto dei telespettatori attraverso sms, web, Twitter e l'app Mediaset Connect.

La ex desnuda Cecilia Rodriguez ha trascorso la sua prima settimana insieme agli altri naufraghi su Playa Uva rompendo alcuni degli equilibri finora instauratisi. Brice Martinet rimasto inizialmente da solo ad affrontare le difficoltà di Playa Desnuda ha accolto Le Donatella in visita nel fine settimana.



La prova leader di questa settimana ha visto trionfare nuovamente Alex Belli, che ha conquistato l’immunità dalla nomination. Durante la puntata di domani scopriremo insieme ad Alvin, in diretta dall’Honduras, chi saranno i nuovi nominati. In studio con Alessia Marcuzzi ci sarà l'ultimo eliminato, Pierluigi Diaco, per commentare in diretta la sua esperienza da naufrago. Come sempre, Alfonso Signorini e Mara Venier commenteranno dallo studio, insieme ad Alessia Marcuzzi, avventure e disavventure dei concorrenti dell'#Isola.



Il sito ufficiale è www.isola.mediaset.it e l’applicazione gratuita Mediaset Connect è scaricabile all’indirizzo www.mediasetconnect.it. L’hashtag ufficiale del programma è #isola.