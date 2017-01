5 febbraio 2015 Isola dei Famosi, Cecilia e Brice alla scoperta di Playa Desnuda I due naufraghi si sono addentrati nella foresta e hanno conquistato anche la ricompensa del giorno Tweet google 0 Invia ad un amico

13:02 - Cecilia Rodriguez e Brice Martinet hanno risolto il problema della nudità con foglie e palme e al secondo giorno su Playa Desnuda è partita ufficialmente la loro esperienza all'Isola. I due naufraghi si sono lanciati in missione esplorativa, non solo per conquistarsi il premio del giorno, ma anche per costruirsi un riparo e procacciarsi del cibo. L'ambita ricompensa - due ananas - è stata conquistata, ma i “desnudi” hanno perso l'acciarino e... l'orientamento.