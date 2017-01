Isola dei Famosi, Belli stratega nella prova leader e Brice si infortuna al piede

09:34 - L'Isola dei Famosi si avvicina alla volata finale e a far parlare sono i protagonisti maschili: Alex Belli, stratega della prova leader dopo aver strappato a morsi pezzi di carne (vincitore, ma poi sono state riscontrate irregolarità), e Brice Martinet, l'ultimo desnudo rimasto che si è pure infortunato al piede. Brice si è rilassato dopo aver ricevuto una lettera della moglie che lo ha rincuorato.

La prova ricompensa

La nuova sfida per i naufraghi è stata quella di strappare con la bocca, senza l’utilizzo delle mani, dei pezzi di carne da due animali cotti. E riporre i pezzi conquistati in una ciotola. Riescono a raccogliere più di 4 kg e quindi possono finalmente mangiare la carne e gustarsela. Tornati a Playa Uva i naufraghi devono gestire la carne vinta.



A Playa Desnuda Brice dorme indisturbato

Dopo aver fatto una piccola tappa in ospedale per un pollice dolente, a Cayo Paloma trova una lettera della moglie che lo aiuta a superare la tristezza degli ultimi giorni. “Sono stanco, ho mal di testa, mi sento debole” aveva detto, ma con le parole della moglie Elena pare rinvigorirsi.