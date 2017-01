15 marzo 2015 Isola, Cecilia giudica inopportuno il premio ricompensa di Andrea e Cristina... Nel giorno del suo compleanno, Andrea Montovoli vince la prova ricompensa, ma il premio fa discutere le due naufraghe e Brice Tweet google 0 Invia ad un amico

11:47 - All'Isola dei Famosi la fame si fa sentire e il premio ottenuto da Andrea Montovoli, vincitore della prova ricompensa, fa discutere Cecilia e Cristina. Il naufrago ha conquistato una notte in hotel con tutti i comfort e ha potuto scegliere se usufruire del premio o cederlo a un compagno. Andrea ha deciso di andare e, se Cecilia critica il premio perché immagina che nella camera non ci sia cibo, Cristina accusa Montovoli di non essere un gentiluomo.

La ricompensa conquistata da Andrea nel giorno del suo compleanno fa gola a Cristina che avrebbe gradito molto poter usufruire della notte da trascorrere in hotel vinta dall'attore. Montovoli ha deciso di farsi un regalo e, con la certezza di potersi fare una doccia e nella speranza di mangiare qualcosa, tiene per sé il premio, scatenando le critiche di Cristina: “Se fosse stato un gentiluomo mi avrebbe ceduto il suo posto – ha commentato la bella showgirl, che ha aggiunto - Se fosse capitato a me avrei baciato a terra 200 volte, capisci cosa vuol dire dormire comodo senza mosquitos?”



Per Cecilia, invece, il premio è inopportuno: “ E' una presa per il c...o. Non abbiamo bisogno di un letto, ma abbiamo bisogno di mangiare per stare in piedi”, si sfoga la Rodriguez. Cristina e Brice sostengono invece che si tratti di un bel premio, ma l'opinione dei due naufraghi non trova affatto d'accordo l'argentina che esplode: “E' inutile dire che è un bel premio, siete dei parac...i”.



Le perplessità di Cecilia fanno aumentare la preoccupazione di Andrea, che teme di non trovare cibo al suo arrivo in hotel. Timore fondato perché ad attendere Montovoli c'è una suite di lusso con un letto morbido ed enorme, tanti fiori, una jacuzzi e un frigorifero... vuoto.