"Isola dei Famosi": Venier, Signorini e Alvin affiancano Alessia Marcuzzi

16:50 - Adesso è ufficiale. Mara Venier e Alfonso Signorini affiancheranno come opinionisti la conduttrice Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi 2015 targata Mediaset. Alvin sarà invece l'inviato in Honduras. Ad annunciarlo è l'account Twitter ufficiale del reality che partirà il 26 gennaio in prima serata su Canale 5. Intanto fioccano i primi indizi. Dopo i nomi di Rocco Siffredi e Catherine Spaak, la redazione cinguetta nuove indiscrezioni.

Il feeling tra la presentatrice e gli opinionisti è palpabile, dopo la cena a casa della Venier, il direttore di "Chi" posta una battuta divertente che testimonia il clima goliardico: "Prima battuta di @alessiamarcuzzi alla fine della prima riunione @isoladeifamosi: #melasentocalda". Sul Twitter ufficiale del reality invece arrivano altri indizi sui concorrenti: "Questa signora si trasferirà a Cayo Cochinos... Chi sarà?", si legge con tanto di foto, di spalle, di una bella mora. E poi piedi, sederi... Presto scopriremo di chi si tratta. Mentre nello Studio 20 di Cologno Monzese fervono i preparativi per la nuova Isola, sempre su Twitter arrivano altre "anticipazioni". "Eccoli qui: servizio fotografico prima della partenza. Li riconoscete?" è l'indovinello con la foto dei naufraghi vestiti di bianco e immortalati a metà, con lato B in bella vista. E subito dopo vengono mostrati altri particolari: "I naufraghi hanno ancora le scarpe ai piedi...". Insomma la squadra è pronta e l'attesa di scoprire i concorrenti del reality cresce di giorno in giorno.



GLI ALTRI DUE NAUFRAGHI A "VERISSIMO" - Ma non è tutto. Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", sabato 17 gennaio dalle 16.15 su Canale 5, Alessia Marcuzzi ufficializzerà in esclusiva i nomi degli altri due naufraghi che si aggiungono a Siffredi e alla Spaak.