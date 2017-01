"Grande Fratello Vip", Francesco Totti show: Antonella Mosetti e Bosco eliminati

MARIANA CONTRO VALERIA - Anche Mariana interviene nella querelle: "Sono cascata in un buco nero e non riuscivo a uscirne. Così ho deciso di uscire allo scoperto". Ma Valeria non ci sta: "Ma se ci siamo chiariti, perché tiri fuori queste polemiche di nuovo?". Alfonso Signorini passa all'attacco: "Hai detto che emana cose negative ed è brutto da dire. E poi non è facile vivere con te, questo lo devi ammettere". Bosco sostiene invece che la Marini gli "provoca tenerezza, perché è fragile, mostra il lato umano".

IL CAPITANO ENTRA NELLA CASA ED E' SHOW - Francesco Totti entra finalmente nella Casa. Ilary lo avvisa subito: "Non c'è un clima molto sereno" e lui replica: "Ecco perché m'hai fatto venì stasera. Non è che mo se la piano co me?". E regala un vero e proprio show. Da subito non lesina battute alla moglie tra ironia e risate: "Ilary, se vedemo tra 15 giorni...", chiosa. I ragazzi sono tutti "congelati" e il Capitano decide di "sfreezare" per prima Valeria. Poi Bosco gli chiede chi sia: "Non ti conosco, sei famoso?". "No ex, giocavo a bocce. Mo lo sai ma non lo dì a nessuno", risponde e poi corregge ironicamente il tiro: "Sono il marito di Ilary". Quindi Bosco capisce: "Ho studiato chi sei, sei l’ottavo re di Roma". Totti apre una stanza segreta e lo spagnolo chiede di poter soggiornare con lui. "Ah Bosco patti chiari e amicizia lunga, stai tranquillo", replica la Blasi con ironia. Dalla valigia intanto Totti tira fuori uno scolapasta, che fa sorridere tutti.

TUTTI "CONTRO" TOTTI - Ilary Blasi fa partire un gioco tra i concorrenti e il marito, che entra nel Confessionale. Il Capitano della Roma si entusiasma vedendolo tutto dorato: "Ammazza che bello Ilary, famolo a casa così"... La prima richiesta è fare i nomi dei sette nani in ordine alfabetico. I concorrenti non riescono, è quindi il turno di Totti. Il Capitano riesce ad elencarli e vince la prima sfida. C'è quindi da scoprire il titolo di un quadro e la data, anche in questo caso a vincere è il calciatore. Ultima richiesta: bisogna scoprire il periodo di gestazione tra elefanti. Totti si mostra infallibile: “La stanno studiando in questo momento i miei figli”, assicura. Oltre a vincere spiega alla moglie: "Adesso sarai felice di quello che dico, se ti conosco bene... so anche che gli elefanti hanno un pene di un metro e mezzo, praticamente alto come me", scherza. Francesco lascia quindi la casa dopo uno scherzo della moglie. Ma prima “sfreeza” tutti per un selfie. Che diventa subito virale.

MOSETTI IN STUDIO - "Il mio ruolo è stato molto difficile, io mia figlia la difendo fino alla morte davanti a tutti, poi la da parte le faccio capire che ha sbagliato", Antonella sintetizza così la querelle nella Casa tra la figlia Asia, Andrea e Giulia. "Come si può massacrare una ragazza di 20 anni che non ha fatto niente?", chiede la Mosetti. "Non ho più niente da dire", interviene Giulia. Ma in studio esplode la polemica perché alla ex corteggiatrice viene rimproverato di andare in altre trasmissioni a mettersi in mostra.

MARIANA RODRIGUEZ IN LACRIME - Mariana prima racconta in confessionale che la sua famiglia non è benestante e che spesso i suoi fratelli non mangiano per tre giorni. “Lavoro per rendere loro vita migliore”, racconta tra le lacrime. Così prima ottiene un video-messaggio in cui ci sono tutti i componenti della sua famiglia che la salutano e ringraziano per quello che fa ogni giorno , poi scopre che la mamma è dall'altra parte della porta. Così le corre incontro e non smette di piangere per un momento: “Non la vedevo da un anno e mezzo”. Sono abbracci lunghissimi e pianti di gioia. E anche nella casa i concorrenti si commuovono.