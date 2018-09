GF Vip, Maurizio Battista è il primo “cavernicolo” nella Casa

La terza edizione del Grande Fratello Vip torna indietro di qualche milione di anni, all'età della pietra. Il primo concorrente a entrare con anticipo nella Casa, ufficialmente diventata Caverna, è Maurizio Battista, che sembra ironicamente apprezzare l'ambiente spartano in cui dovrà passare i giorni a venire. Dopo essere stato accolto da un messaggio registrato di Ilary Blasi, il comico romano si adegua ai costumi ed entra nei panni del perfetto cavernicolo con tanto di abiti e ciabatte leopardati. In mezzo a tutta questa preistoria ci sono però anche gli agi moderni e Maurizio decide come prima cosa di prepararsi un caffè.