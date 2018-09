“Grande Fratello Vip”, Le Donatella e il codice segreto per i ragazzi

Silvia e Giulia Provvedi stanno per varcare la porta rossa del “Grande Fratello Vip” ed entrare così nella casa più spiata d’Italia. Prima, però, svelano un loro segreto: un codice inventato dalle due per comunicare l’interesse o meno verso un ragazzo. Non sarà che Silvia stia cercando un nuovo fidanzato dopo l’addio a Fabrizio Corona?