24 settembre 2018 01:32 "Grande Fratello Vip": metà gruppo va nella caverna, ben dieci in nomination Eʼ partita ufficialmente la terza edizione del reality di Canale 5

E' partita ufficialmente la terza edizione del "Grande Fratello Vip", condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. I 16 concorrenti hanno preso contatto con il GF per poi dividersi metà nella caverna e metà nella Casa principale. Ammucchiata per nomination: ad andare al televoto e rischiare l'eliminazione saranno ben 10 inquilini.

E con un tripudio di fumogeni Ilary viene accolta in studio per l'inizio di questa terza edizione, seguita subito da Alfonso Signorini "armato" di osso che arriva direttamente dalla grande caverna. Primo sguardo ai cavernicoli Maurizio Battista, Walter Nudo e le Donatella, impegnati a costruire un totem con le sembianze di Signorini.



IL PRIMO CONCORRENTE - Ma non si perde tempo, è già il momento del primo arrivo, che è quello di Eleonora Giorgi. Dopo il filmato introduttivo arriva lei in macchina e mostra a Ilary mascherina e cappello contro l'aria condizionata, che non sopporta. Fatto questo varca la soglia rossa come prima concorrente. La sua solitudine però dura pochi minuti perché ecco arrivare Francesco Monte, uno dei concorrenti più discussi dopo la rottura in diretta con Cecilia Rodriguez della scorsa edizione del Gf Vip, nonché il "canna-gate" de L'Isola dei Famosi.



I RICORDI DI FRANCESCO MONTE - Non appena arrivato davanti all'ingresso a Monte viene mostrato il filmato del suo faccia a faccia con Cecilia Rodriguez. Lui dice di essere maturato in un anno e che molti aspetti del suo carattere sono cambiati. "Questo è un cambiamento e un nuovo inizio. Per me Grande Fratello vuol dire questo".

I CAVERNICOLI - Collegamento con la caverna. Viene mostrato un video di quando, nottetempo, i quattro sono stati prelevati a sorpresa dai loro alberghi per essere portati nella caverna.



ARRIVA LA SALEMI - Giulia Salemi è la terza concorrente ad entrare. Dopo il video di presentazione arriva in passrella. Viene mostrato subito il famigrato red carpet (percorso con un vestito dallo spacco vertiginoso senza slip sotto) della Mostra di Venezia. Lei assicura: è una cosa di tre anni fa, tutti cresciamo. Nel video Giulia aveva avvertito di essere logorroica e infatti... spiando come vanno le cose nella Casa si vede lei già a proprio agio tenere banco con Eleonora e Francesco.



I CAVERNICOLI SI SEPARANO - Ilary annuncia che per il gruppo ci sarà un piccolo cambiamento: infatti Le Donatella entreranno nella Casa, mentre Maurizio e Walter restano nella caverna.



L'ATTRICE MISTERIOSA E LO CHEF - Si prosegue a spron battuto con gli arrivi. E' la volta di un doppio ingresso: Jane Alexander e Andrea Mainardi. Nei video lei dice di essere contenta di fare questo programma perché così tutti capiranno "che non sono una stronza", mentre lui punta sugli spaghetti per calmare gli animi tra gli inquilini.

"Grande Fratello Vip 2018", le emozioni della prima puntata Da video 1 di 40 Da video 2 di 40 Da video 3 di 40 Da video 4 di 40 Da video 5 di 40 Da video 6 di 40 Da video 7 di 40 Da video 8 di 40 Da video 9 di 40 Da video 10 di 40 Da video 11 di 40 Da video 12 di 40 Da video 13 di 40 Da video 14 di 40 Da video 15 di 40 Da video 16 di 40 Da video 17 di 40 Da video 18 di 40 Da video 19 di 40 Da video 20 di 40 Da video 21 di 40 Da video 22 di 40 Da video 23 di 40 Da video 24 di 40 Da video 25 di 40 Da video 26 di 40 Da video 27 di 40 Da video 28 di 40 Da video 29 di 40 Da video 30 di 40 Da video 31 di 40 Da video 32 di 40 Da video 33 di 40 Da video 34 di 40 Da video 35 di 40 Da video 36 di 40 Da video 37 di 40 Da video 38 di 40 Da video 39 di 40 Da video 40 di 40 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci ARRIVANO LE DONATELLA - Le Provvedi sono già pronte, smesse i panni da cavernicole, per entrare. Appena arrivate sul red carpet Alfonso chiede a Silvia cosa pensi delle dichiarazioni di Fabrizio Corona a "Verissimo", dove ha detto di non averla mai amata. La sua risposta è secca: "Di un uomo piccolo così non voglio più parlare". Insieme a loro arriva anche il modello Elia Fongero. Le due ragazze sembrano belle bellicose e pronte a vivacizzare per bene la Casa. Signorini prova subito a mettere del pepe sottolineando un feeling tra Silvia e Monte. Vedremo. Intanto viene presentata la Gialappa's che dedica il primo video a Giulia Salemi: qualcosa ci dice che sarà una delle loro vittime preferite.



IL CANTANTE-PITTORE - Arriva un mito degli anni 80, Ivan Cattaneo. Dice di voler fare il coming-in nella Casa, ovvero "recuperare un po' di mascolinità ed essere un po' grezzo". Arriva sul red carpet sotto un vero diluvio. Si definisce una vera star anche se dice di essere terrorizzato all'idea di entrare nella Casa. Tranquillizza (si fa per dire) gli autori che gli hanno chiesto di non dire parolacce: "Io le parolacce non le dico... le faccio". E poi ringrazia per il regalo... "L'ingresso del Merolone".



L'ORO OLIMPICO - E' il momento di Fabio Basile, judoka oro olimpico a Rio de Janeiro nel 2016. Insieme a lui due bellezze: Benedetta Mazza e Martina Hamdy. Ilary fa aprire il collegamento con la Casa e chiama Giulia Salemi e Giulia Provvedi in confessionale per annunciare loro la prova a cui dovranno sottoporsi. Le due ragazze saranno coinvolte nella prova insieme a Francesco Monte, che deve mettersi in costume da bagno.

LA PROVA - Le due Giulia sono state incantenate e Francesco Monte (che secondo Ivan Cattaneo non avrebbe la tartaruga). Le ragazze sono legate a due forzieri, in uno è custodito il "biglietto di ritorno", che permetterà di tornare in Casa in caso di eliminazione. Le povere ragazze vengono inondate di vernice colorata (o slime) e gelata mentre Monte prova ad aprire i lucchetti, da un certo punto in avanti nella totale oscurità. Giulia Provvedi è la prima a essere liberata, e poi anche la Salemi: prova superata!



L'INGRESSO DI VALERIO MEROLA - Sotto la pioggia, con un ombrellino bianco per ripararsi, arriva Valerio Merola. Ilary gli promette che non lo chiamerà "Merolone" ma "Valerione". Signorini invece non perde l'occasione di sfruculiare facendo lo gnorri: "Ma perché ti chiamavano Merolone?" chiede. Il conduttore glissa citando "dei gossip" e poi dice che spera di "farsi conoscere per quello che sono veramente":



LA "SUBRETTINA" PIU' PICCOLA D'ITALIA - Lisa Fusco arriva di rosso vestita e su dei tacchi altissimi al punto da rendere difficoltosa la camminata. Ilary le annuncia un regalo, contenuto in una valigia. Ne esce una contorsionista. Lisa dovrebbe resplicare la posizione assunta dalla ragazza ma se la cava infilandosi nella valigia lasciata vuota.